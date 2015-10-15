Форма поиска по сайту

15 октября 2015, 16:27

"Спартаку" грозит снятие очков из-за долга перед Дзюбой

Московскому "Спартаку" грозит снятие очков в Российской футбольной премьер-лиге, если клуб не погасит задолженность перед игроком. "Красно-белые" должны экс-спартаковцу Артему Дзюбе зарплату за февраль, сообщает "Чемпионат".

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Дзюбы, намерен обратиться в Палату по разрешению споров, если "Спартак" в течение четверга не выплатит долг.

"Спартак" еще не рассчитался с Дзюбой. Не знаю, будут ли сегодня выплачены деньги. Это лучше у них спросить", – заявил Прокопец.

За подобные нарушения клубу грозит лишение очков, в качестве крайней меры, или же крупный штраф.

Напомним, "Спартак" оштрафовал Дзюбу на месячную зарплату за интервью, которое игрок дал для сайта санкт-петербургского "Зенита". Дзюба не согласился с этим решением и обжаловал его. Суд принял сторону игрока.

