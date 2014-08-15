Полузащитник "Спартака" Тино Коста пропустит матч с ЦСКА

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Полузащитник московского "Спартака" Тино Коста пропустит матч 4-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

У аргентинца - частичное повреждение левой икроножной мышцы. Из-за травмы он пропустит 3-4 недели.

Сохраняет шансы на участие в воскресном дерби нападающий "Спартака" Артем Дзюба. У форварда диагностирован мышечный спазм.

Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет в воскресенье, 17 августа, на стадионе "Арена Химки". Начало поединка - в 13.30.

Напомним, что Дзюба и Тино Коста из-за травм не смогли продолжить игру 3-го тура Чемпионата России против "Краснодара" и были заменены по ходу первого тайма. В этом матче "красно-белые" уступили своему сопернику со счетом 0:4.