Московский "Спартак" уступил "Барысу" в матче чемпионата КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Казахстане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" и московским "Спартаком". Столичный клуб потерпел разгромное поражение со счетом 5:1.

Неприятности у москвичей начались еще в первом периоде, когда в течение двух минут было пропущено сразу две шайбы, сообщает "Р-Спорт".

Во второй двадцатиминутке счет был доведен до неприличного - 5:0. Пятую шайбу в ворота москвичей забросил бывший капитан "Спартака" Дмитрий Уппер.

В третьем периоде "красно-белые" попытались забить гол престижа, и им это удалось - отличился Андрей Кузьмин. На большее у "Спартака" не хватило ни времени, ни сил.

После этого поражения подопечные Андрея Сидоренко опустились на десятое место в Западной конференции. От идущего восьмым "Слована" "Спартак" отстает на четыре очка.