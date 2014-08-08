Фото: spartak.com

Московский "Спартак" усилился голландским полузащитником Куинси Промесом. 22-летний футболист ранее выступал за "Твенте", сообщает пресс-служба "красно-белых".

По предварительным данным, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Зарплата Промеса в "Спартаке" не превысит 1 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Промес провел 31 матч за клуб, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Отметим, что футболист является воспитанником футбольной школы амстердамского "Аякса".