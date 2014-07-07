Веллитон не прибыл в расположение "Спартака" в срок

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Бразильский нападающий Веллитон без объяснения причин не явился в расположение футбольного клуба "Спартак", сообщает Чемпионат.ком.

После окончания аренды бразилец должен был появиться в клубе 7 июля, но в положенный срок так и не прибыл. При этом собственную задержку "Спартаку" форвард никак не прокомментировал.

Напомним, первую половину сезона-2013/14 Веллитон провел в аренде в бразильском "Сан-Паулу", вторую - в испанской "Сельте". В чемпионате Испании Веллитон лишь трижды попал в заявку и однажды вышел на замену, отыграв четыре минуты в матче с "Эльче". В составе бразильского клуба он провел 15 матчей.