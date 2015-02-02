"Спартак" отдаст Яковлева в аренду "Мордовии"

Фото: ТАСС/Сергей Апенькин

Московский "Спартак" расстанется с нападающим Павлом Яковлевым. Футболист отправится в Саранск, где на правах аренды будет выступать за местную "Мордовию", сообщает Чемпионат.

По предварительным данным, все формальности между клубами уже улажены. Соглашение рассчитано на полгода - до конца текущего сезона.

Официальное сообщение об аренды форварда появится в ближайшее время.

Отметим, что Яковлев является воспитанником "Спартака". Свой первый матч в основе "красно-белых" он провел в 2009 году. Однако нападающий никак не может закрепиться в основе московского клуба.

В текущем сезоне Яковлев сыграл в восьми встречах, причем лишь в четырех из них он вышел на поле в стартовом составе.