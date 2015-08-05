Форма поиска по сайту

05 августа 2015, 14:49

Город

В "Сокольниках" открывается лаборатория искусств

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

6 августа в парке "Сокольники" откроется лаборатория искусств "Арт-Лаб", сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Площадка создана для проведения выставок, а также там будут проходить мастер-классы, лекции, тематические вечера.

Гончарное мастерство, рисование по шелку, авторские игрушки, мозаика-смальта, валяние и картины из шерсти, гелиевые ароматизированные свечи, кварцевая живопись, лепка из полимерной глины, резьба по дереву и создание деревянных игрушек, роспись пряников, флористика, роспись акриловыми красками, создание бижутерии, рисование на воде, научное химическое шоу, опыты с электричеством, плетение косичек, спектакль театра кукол, аквагрим и мехенди, вязание, вышивка и бисероплетение, чайная церемония с дегустацией – всему этому научат в "Арт-Лаб".

Помимо этого, организаторы отмечают, что лаборатория – это пространство социальной вовлеченности и реабилитации для людей с ограниченными возможностями.

Место: парк "Сокольники"

Время: еженедельно с пятницы по воскресенье с 11.00 до 20.00

Сокольники лаборатория искусств

