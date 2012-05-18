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Жизнь в мире

18 мая 2012, 13:43

Возбуждено уголовное дело в связи со скандалом в РНИМУ

Следственный комитет РНИМУ имени Пирогова жизнь в мире

Корреспондент программы "Московский патруль" Ярослав Ярославцев изучил последние скандалы, связанные с высшими учебными заведениями столицы

Следственными органами возбуждено два уголовных в связи со скандалом в РНИМУ имени Пирогова вокруг списков поступающих, в которых появились вымышленные абитуриенты, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах столицы.

Было установлено, что членами приемной комиссии в период с 21 по 27 июля 2011 года в список рекомендованных к зачислению на первый курс были включены персональные данные более 600 вымышленных абитуриентов.

"Члены приемной комиссии, включившие в список вымышленных абитуриентов с завышенными результатами единого госэкзамена, создали ситуацию, при которой многие выпускники школ лишились возможности пройти в университет на бюджетные места, хотя изначально у них был такой шанс", - заявил источник.

Кроме того, члены приемной комиссии и технического секретариата вуза создали "условия для зачисления в университет абитуриентов с низкими результатами ЕГЭ, в отношении которых у них была личная заинтересованность".

"По данным фактам возбуждены уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и дело по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", - сказал источник.

В РНИМУ подтвердили, что в вузе проводятся проверки.

Скандал разгорелся в августе 2011 года, когда оказалось, что 75 процентов абитуриентов вуза не числятся в федеральной базе свидетельств о результатах ЕГЭ. После этого ректор вуза Николай Володин был уволен. Генпрокуратура направила материалы дела в Следственный комитет.

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