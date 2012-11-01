СК опроверг информацию о возбуждении дела о похищении Развозжаева

Леонид Развозжаев. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет опроверг информацию о возбуждении уголовного дела по факту похищения оппозиционера Развозжаева. В ведомстве отмечают, что пока по этому факту проводится проверка, при этом от самого Развозжаева соответствующего заявления не поступало.

"Распространенная в СМИ информация якобы о возбуждении уголовного дела о похищении Леонида Развозжаева не соответствует действительности", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, в действительности в ведомстве продолжается процессуальная проверка, начатая еще 22 октября. При этом она была инициирована самим Следственным комитетом, и не по заявлению Развозжаева, а по сообщениям СМИ.

В пресс-службе подчеркивают, что Развозжаев ни разу не заявлял следователю просьбу возбудить уголовное дело в отношении своих похитителей, что "по меньшей мере странно".

"К сожалению, пока кроме невнятных и противоречивых объяснений самого Развозжаева следствием так и не получено никаких других материалов. Более того, сторона защиты до сих пор не предоставила никаких объективных данных, свидетельствующих не только о фактах похищения, но и о пребывании Развозжаева в том или ином месте. Поэтому следствие сейчас в одностороннем порядке пытается установить истину", - отмечается в релизе ведомства.

Несмотря на это, следствие намерено завершить процессуальную проверку в установленные сроки, а по ее итогам будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиционер Развозжаев находился в Киеве, где подал заявление о предоставлении ему политического убежища, однако был похищен неизвестными и доставлен в Москву.