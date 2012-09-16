Двое полицейских погибли в аварии на Волоколамском шоссе

Фото: ИТАР-ТАСС

Двое полицейских и безработный гражданин Украины погибли в аварии на Волоколамском шоссе. Полицейский при обгоне не справился с управлением легкового автомобиля, его машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с КАМАЗом.

"На 47-м километре Волоколамского шоссе 33-летний майор полиции, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по Истринскому району, управляя личным автомобилем Skoda Octavia, следуя с пассажирами, совершая обгон, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем "КАМАЗ-5410", – сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Водитель иномарки и двое его пассажиров – 30-летний майор полиции и 31-летний безработный гражданин Украины – от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время проводится доследственная проверка.