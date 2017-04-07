США запустили 50 ракет по военной базе в Сирии – СМИ

Несколько десятков крылатых ракет по сирийской авиабазе выпустили США, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на NBC News.

По словам американских источников, пуск ракет произведен в ответ на якобы проведенную правительственными силами атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб.

Всего выпущено 50 ракет "Томагавк".