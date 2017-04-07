США запустили 50 ракет по военной базе в Сирии – СМИ

Несколько десятков крылатых ракет по сирийской авиабазе выпустили США, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на NBC News.
По словам американских источников, пуск ракет произведен в ответ на якобы проведенную правительственными силами атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб.
Всего выпущено 50 ракет "Томагавк".
История вопроса4 апреля в городе Хан-Шейхун было применено химическое оружие. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами стали по меньшей мере 70 человек, среди которых 25 – дети.