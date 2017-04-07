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07 апреля 2017, 04:59

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США запустили 50 ракет по военной базе в Сирии – СМИ

Несколько десятков крылатых ракет по сирийской авиабазе выпустили США, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на NBC News.

По словам американских источников, пуск ракет произведен в ответ на якобы проведенную правительственными силами атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб.

Всего выпущено 50 ракет "Томагавк".

История вопроса

4 апреля в городе Хан-Шейхун было применено химическое оружие. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами стали по меньшей мере 70 человек, среди которых 25 – дети.
Сирия США ракеты жизнь в мире

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