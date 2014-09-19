Глава правительства Шотландии подал в отставку

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава шотландского правительства Алекс Салмонд подал в отставку. Это решение он принял после поражения на референдуме о независимости Шотландии от Великобритании, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, глава шотландских националистов намерен сложить полномочия лидера Национальной партии Шотландии.

Напомним, референдум состоялся накануне. В нем приняли участие 88,1% шотландцев. За отделение проголосовали 45% избирателей, а против – 55%.

Отметим, что отделиться от Великобритании хотели большинство жителей области Глазго с одноименным городом, а столица Шотландии Эдинбург проголосовала против независимости.

В референдуме был всего один вопрос: "Хотите ли Вы отделения от Великобритании?" В голосовании могли участвовать все жители Шотландии, достигшие 16-летнего возраста.

Салмонд согласился с итогами референдума и призвал всех шотландцев признать результат голосования.