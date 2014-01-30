Зарегистрироваться на рейс в Шереметьево теперь можно через приложение

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт Шереметьево запустил пилотный проект по экспресс-регистрации пассажиров. Теперь авиапутешественники смогут зарегистрироваться на рейс с помощью сервиса "Мобильный агент".

"Сервис реализуется на базе мобильного приложения "Астерос Контакт Авиа" и позволяет работать с системами аэропорта через мобильные устройства. Таким образом, агенты регистрации могут оформлять пассажиров на все рейсы в любой точке терминала, не привязываясь к конкретной стойке регистрации", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме того, сервис "Мобильный агент" позволяет оформить на рейс пассажиров, которые не успели вовремя зарегистрироваться на стационарных стойках авиакомпаний. Регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета.

"Услуга мобильной регистрации - это аналог заказа еды прямо из очереди в ресторанах быстрого питания. Вы, как пассажир, экономите время, а аэропорт разгружает зону регистрации и оптимизирует свои операционные расходы. Кроме того, интуитивно понятный интерфейс "Астерос Контакт Авиа" настолько прост в освоении, что фактически не требует обучения, а те сотрудники, которые его прошли, легко обучат новичков", - отметил глава компании "АстеросЛабс" Алексей Демидов.

Сейчас услугой мобильной регистрации могут воспользоваться все авиапассажиры, при условии, что размер их ручной клади не превышает установленные нормы и они не относятся к особой категории пассажиров, регистрация которых проводится только на стойке регистрации непосредственно в аэропорту.