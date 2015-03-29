Следователи начали изучать подробности столкновения самолетов в Шереметьеве

СК начал изучать подробности столкновения самолетов в Шереметьеве

Следственный комитет России начал расследовать подробности столкновения двух самолетов в аэропорту Шереметьево, передает телеканал "Москва 24". 28 марта два воздушных судна задели друг друга крыльями во время буксировки.

Врачи считают, что оба пилота были трезвы.

Один из самолетов был пустым, на борту второго находились пассажиры. Оба лайнера получили повреждения обшивки, у одного из них испорчен сигнальный датчик.

В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что оба самолета принадлежат компании "Аэрофлот". Специалисты уже дополнительно провели разметку и подтвердили, что она соответствует нормативам.

Обстоятельства столкновения проверяет также Московская Межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" опровергли слухи о предотвращении столкновения двух пассажирских лайнеров в Шереметьеве.

По словам представителя компании, 22 марта в ряде СМИ появились сообщения о том, что самолет, выполнявший рейс из Берлина и готовившийся к посадке в Шереметьеве, после касания шасси полосы начал экстренный набор высоты, чтобы избежать столкновения с другим самолетом, находящимся в этот момент на полосе.

"Подобная информация не соответствует действительности. Командир воздушного судна, заходящего на посадку самолета из Берлина, принял решение об уходе на второй круг из-за непосадочной конфигурации, вызванной погодными условиями, боковой ветер", – сообщил представитель "Аэрофлота".