Сигнализация сработала на борту севшего в "Шереметьево" самолета

Фото: ИТАР-ТАСС

На борту самолета, следовавшего из египетского Шарм-эль-Шейха в Москву, сработала сигнализация о неполадках в работе крыла, передает РИА Новости. В связи с этим Boeing 737-800 авиакомпании "Оренбургские авиалинии" приземлился в столичном аэропорту на час позже.

"В 23.16 по московскому времени самолет благополучно сел в Шереметьево. Никто не пострадал", - уточнили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как рассказали очевидцы, в аэропорт в понедельник поздно вечером выезжали машины скорой помощи и пожарные.