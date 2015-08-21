Форма поиска по сайту

21 августа 2015, 08:40

Транспорт

На борту экстренно приземлившегося в Шереметьево рейса умерла гражданка Франции

На борту рейса Токио-Париж, несмотря на вынужденную посадку в "Шереметьево", скончалась гражданка Франции, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Во время полета из Токио в Париж стало плохо 33-летней француженке. Командир Боинга 777 авиакомпании "Эйр Франс" запросил вынужденную посадку в аэропорте "Шереметьево".

Однако спасти молодую женщину не удалось - когда врачи поднялись на борт самолета, женщина уже не подавала признаков жизни.

Источник уточнил, что гражданка Франции летела вместе с родителями, которые после произошедшего отказались продолжать полет и остались в Москве.

Шереметьево самолеты Франция чп

