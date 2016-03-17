Полицейский в Шереметьево незаконно пересек взлетно-посадочную полосу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Транспортная полиция проверит обстоятельства инцидента в аэропорту Шереметьево. Один из руководителей линейного отдела несанкционированно пересек взлетно-посадочную полосу, сообщает ТАСС.

По предварительной версии, страж порядка вышел на взлетно-посадочную полосу из-за плохой видимости.

Стоит отметить, что выезд на взлетно-посадочную полосу является одной из самых частых причин авиакатастроф. Так, в ночь на 21 октября 2014 года во Внукове разбился частный самолет Falcon. Сумма ущерба от катастрофы во Внуково составила 800 миллионов рублей.

Причиной крушения авиалайнера, по версии следствия, стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной на взлетной полосе. Владимир Мартыненко, который управлял машиной, заблудился на летном поле Внукова в условиях тумана. Он был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В результате крушения лайнера погибли четыре человека, в том числе глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Под домашний арест были отправлены руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Им предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб и смерть более двух лиц.

Также по делу были арестованы старший сменный инженер аэродромной службы Внуково Владимир Леденев и диспетчер-инструктор Александр Круглов.