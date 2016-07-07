Пьяный пассажир устроил драку в аэропорту Шереметьево

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В четверг пьяного пассажира сняли с рейса в московском аэропорту Шереметьево, который при посадке в самолет затеял драку с сотрудником авиакомпании, передает ТАСС.

После объявления о посадке на самолет, вылетающий в Ригу, пьяный пассажир решил выяснить с представителем авиакомпании причину задержки вылета.

"Указанный пассажир вел себя неадекватно, провоцировал конфликт и ушиб голову работнику авиакомпании. Прибывшие на место ЧП сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя, сняв его с рейса", – рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

После конфликта самолет вылетел по назначению. На задержанного правонарушителя составили административный протокол.