Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля 2016, 21:28

Транспорт

Пьяный пассажир устроил драку в аэропорту Шереметьево

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В четверг пьяного пассажира сняли с рейса в московском аэропорту Шереметьево, который при посадке в самолет затеял драку с сотрудником авиакомпании, передает ТАСС.

После объявления о посадке на самолет, вылетающий в Ригу, пьяный пассажир решил выяснить с представителем авиакомпании причину задержки вылета.

"Указанный пассажир вел себя неадекватно, провоцировал конфликт и ушиб голову работнику авиакомпании. Прибывшие на место ЧП сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя, сняв его с рейса", – рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

После конфликта самолет вылетел по назначению. На задержанного правонарушителя составили административный протокол.

Шереметьево дебошир Рига чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика