Самолет вернулся в Шереметьево из-за буйного гражданина Индии

Фото: Владимир Яроцкий

Самолет, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неадекватного поведения одного из пассажиров, сообщили M24.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Самолет вылетел из Шереметьево в 13.15. Через час от командира экипажа поступило сообщение, что он принял решение вернуться в аэропорт из-за неадекватного поведения пассажира – 34-летнего гражданина Индии.

"После посадки самолета мужчину доставили в дежурную часть полиции аэропорта Шереметьево для разбирательства", – рассказали в управлении. В 15.44 самолет вылетел в Санкт-Петербург уже без дебошира.

Напомним, в ноябре прошлого года самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево" из-за дебоширов на борту. В конце года случай дебоша произошел в самолете Москва – Бангкок. Тогда из-за буйного пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, командир экипажа отменил взлет.

Самый громкий за последнее время дебош в самолете устроил бизнесмен из Саратова Сергей Кабалов. 11 января 2013 года Кабалов избил бортпроводника самолета тюменской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду. Он был объявлен в международный розыск и в середине мая 2013 года был передан российским правоохранительным органам.

Вначале авиадебошир был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд смягчил ему приговор до года и 8 месяцев. В начале ноября прошлого года Сергей Кабалов вышел на свободу.

После инцидента с Кабаловым и последующей реакции общества депутаты взялись за ужесточение законов. Так, летом 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому перевозчики смогут в одностороннем порядке отказать клиенту, если он нарушал правила поведения на борту в последние пять лет.

Также летом сенаторы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы и уголовное наказание за нарушение правил поведения в самолетах.

Авиадебоширов предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Если же поведение пассажира создало непосредственную угрозу безопасности полета, то оно должно наказываться штрафом в размере до 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, если пассажир применил насилие или угрожал его применить, а также если его действия стали причиной авиационного происшествия без человеческих жертв. В случае, если поведение авиадебошира повлекло человеческие жертвы, то такие действия предлагают наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.

Если законопроект будет принят, авиакомпании также смогут в течение 2 лет отказывать пассажирам, которые ранее привлекались к административной ответственности за нарушения правил полета. Если же пассажир привлекался к уголовной ответственности, авиакомпания сможет отказать ему в перевозке в течение 5 лет со дня привлечения.