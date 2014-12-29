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Москва 24

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29 декабря 2014, 10:16

Стим-панк спектакль "Щелкунчик" покажут в театре "С.А.Д."

Щелкунчик театральные постановки Аптекарский огород

"Афиша": в театре "С.А.Д" стартовал стим-панк спектакль "Щелкунчик"

В театре "С.А.Д" до 10 января можно посмотреть спектакль "Щелкунчик" в стиле стим-панк - с гайками, шестеренками, шуруповертами и прочими механическими штуковинами. Новая версия будет интересна настоящим мужчинам - маленьким и взрослым, сообщает телеканал "Москва 24".

Ради любимой жены часовщик Дроссельмейер готов сотворить любое чудо. Но ей эти чудеса кажутся чудачествами, в них нет жизни – сплошные механизмы. А женщине хочется доброй сказки о любви. И тогда Дроссельмейер сочиняет историю о Щелкунчике и девочки Мари.

В этом спектакле не звучит музыка Чайковского, нет в нем и балетных номеров. Однако с актерами работал известный хореограф – ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев.

"В нашем спектакле главный герой – Дроссельмейер. Именно он и начинает всю эту историю", - рассказал Меркурьев.

Щелкунчика в стиле стим-панк создали лауреаты "Золотой маски" Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов. Они являются основателями театра "Трикстер", а также ставят спектакли для театров "Тень" и "Практика".

"Щелкунчик" в "С.А.Д." - это синтез драматического, теневого, пластического и кукольного театров.

Спектакль играют ежедневно, кроме 1 января. Начало в 15.00. Билеты – от 550 до 1500 рублей.

Театр "С.А.Д." находится в "Аптекарском огороде".

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