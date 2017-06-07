Charlie Hebdo поместил обезглавленную Мэй на свою обложку

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил карикатуру обезглавленного премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на обложку. Карикатуру назвали "Мультикультурализм по-британски". Теракт в Лондоне стал одной из главных тем номера, вышедшего в среду.

Автомобиль с террористами въехал в толпу на Лондонском мосту вечером 3 июня. Затем трое вооруженных людей выскочили из машины и напали с ножами на прохожих. В теракте погибли восемь человек, 48 пострадали. Ранее сообщалось, что 18 из них находятся в критическом состоянии.

Позднее стали известны имена исполнителей теракта. Ими были 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.