Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня 2017, 17:57

Политика

Charlie Hebdo поместил обезглавленную Мэй на свою обложку

Изображение: charliehebdo.fr

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил карикатуру обезглавленного премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на обложку. Карикатуру назвали "Мультикультурализм по-британски". Теракт в Лондоне стал одной из главных тем номера, вышедшего в среду.

Автомобиль с террористами въехал в толпу на Лондонском мосту вечером 3 июня. Затем трое вооруженных людей выскочили из машины и напали с ножами на прохожих. В теракте погибли восемь человек, 48 пострадали. Ранее сообщалось, что 18 из них находятся в критическом состоянии.

Позднее стали известны имена исполнителей теракта. Ими были 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.

Шарли Эбдо сми жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика