Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс запишет сольный альбом

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс, неожиданно покинувшая коллектив, намерена в ближайшее время представить новый клип. Как сообщает МИА "Россия сегодня", видео увидит свет уже в апреле. Кроме того, на июнь запланирован выход ее сольного альбома.

"Алиса планирует в апреле представить новой клип, а в июне – сольный альбом. Это будет музыка в стиле электро-поп", – сообщила менеджер певицы Анастасия Макарова. Она отметила, что авторов песен, которые войдут в альбом, пока не анонсируют, однако исполнять песни "Ленинграда" Вокс не собирается.

Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал более 60 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось, что Вокс покинула группу. По словам Макаровой, решение уйти из группы было продиктовано желанием начать сольную карьеру. Однако в самой группе заявили, что лидер коллектива Сергей Шнуров уволил певицу.

Вместо исполнительницы "Экспоната", в "Ленинграде" появились сразу две солистки – Василиса Старшова и Флорида Чантурия.