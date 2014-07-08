Шуховская башня должна стоять в Москве - Кузнецов

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил в эфире радиостанции "Москва FM", что Шуховская башня, по ему мнению, должна стоять в Москве и нигде больше.

"Шуховская башня - это выдающийся памятник. Она должна стоять в Москве - это, на мой взгляд, не обсуждается. Любые предложения, которые не несут в себе понимания о том, как башня в другом месте будет выглядеть, содержаться, эксплуатироваться, неприемлемы", - рассказал он.

По словам Кузнецова, архитекторы всего мира рассматривают Шуховскую башню не только как памятник, но как символ Москвы и эпохи. Она стала одним из первых госзаказов советской власти.

По мнению Кузнецова, причин переносить Шуховскую башню нет. Памятник был построен в Москве, это его исторический "дом". Кузнецов отметил, что необходимо провести четкий анализ конструкции, возможностей ее дальнейшей эксплуатации. "Конечно, это вопрос стоимостной - тут должны сказать специалисты. Также существует вопрос о том, как поддерживать ее состояние - опять же, должны разобраться специалисты", - отметил главный архитектор города.

История строительства Шаболовской башни

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, Министерство связи и массовых коммуникаций России временно отложило работы по демонтажу башни.

В сервисе "Активный гражданин" продолжается опрос о судьбе памятника.

Москвичам предлагается выбрать один из трех предложенных вариантов: "Укрепить конструкции и объявить конкурс на проект реставрации"; "Разобрать, отреставрировать и установить на новом месте"; "Разобрать, отреставрировать и установить на Шаболовке". Также можно предложить свой вариант.

Запущено также оффлай-голосование по поводу судьбы Шуховской башни, которое организовано через сеть многофункциональных центров оказания услуг.