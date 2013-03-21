Форма поиска по сайту

21 марта 2013, 17:33

27 марта в Москве пройдет "Ночь театра" - Капков

"Интервью": Сергей Капков о столичных парках и ремонте театров

27 марта, в Международный день театра в столице пройдет акция "Ночь театра". Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков в интервью телеканалу "Москва 24".

"Двадцать наших театров вошли в программу. Это будет не только день театра, но и ночь театра. То есть спектакли начнутся в семь вечера и будут идти до трех часов ночи", - сказал Капков.

Капков добавил, что в акции будут участвовать театр "Мастерская Петра Фоменко", "Практика" и Et Cetera.

После спектаклей пройдут мастер-классы и экскурсии по закулисью, а также встреча с актерами.

