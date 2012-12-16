Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря 2012, 17:25

Политика

Из Музея Маяковского пропало более 50 экспонатов

Из фонда музея Маяковского исчезло 50 экспонатов

Из фондов музея Маяковского в Москве пропало более 50 экспонатов, в том числе работы художника Александра Родченко и личные вещи Маяковского.

"В 2007 и 2009 годах были проверки фондов музея Маяковского, которые проводило федеральное Министерство культуры, и выяснилось, что в хранилище нет 52 экспонатов", – сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Экспонаты исчезли во время реконструкции музея еще пять лет назад, пояснила директор Музея Маяковского Светлана Стриженова. Она отметила, что два экспоната были найдены за рубежом и возвращены в Россию, но остальные обнаружить так и не удалось.

Сергей Капков Музей Маяковского

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика