Из Музея Маяковского пропало более 50 экспонатов

Из фонда музея Маяковского исчезло 50 экспонатов

Из фондов музея Маяковского в Москве пропало более 50 экспонатов, в том числе работы художника Александра Родченко и личные вещи Маяковского.

"В 2007 и 2009 годах были проверки фондов музея Маяковского, которые проводило федеральное Министерство культуры, и выяснилось, что в хранилище нет 52 экспонатов", – сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Экспонаты исчезли во время реконструкции музея еще пять лет назад, пояснила директор Музея Маяковского Светлана Стриженова. Она отметила, что два экспоната были найдены за рубежом и возвращены в Россию, но остальные обнаружить так и не удалось.