Немое кино и советские мюзиклы: что посмотреть в кинотеатре в саду имени Баумана

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Бесплатные кинопоказы и лекции впервые будут проходить этим летом в саду имени Баумана, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Первый проект – лекторий "Кинопятница" – стартует 9 июня в 20:00. Показывать фильмы будут на новом летнем экране "Москино".

Темой проекта станут "Комики немого кино" – в цикл вошли четыре комедии, которые были созданы в 1920-х годах. Они будут идти весь июнь по пятницам в 20:00. На большом экране можно будет посмотреть фильмы "Золотая лихорадка" Чарли Чаплина, "Кинооператор" с Бастером Китоном, "Семь лет несчастий" Макса Линдера и "Наконец в безопасности!" с Гарольдом Ллойдом. Перед каждым кинопоказом будет проходить небольшая лекция кураторов Московской школы кино.

"Кинопятница" продолжится в июле и в августе. Июльский цикл показов будет посвящен иностранным и советским мюзиклам 1930-х годов.

Кроме того, этим летом в саду имени Баумана будут проходить встречи с молодыми российскими режиссерами и показы их короткометражек. Запланированы также показы подборки советских фильмов периода оттепели, а также документальных фильмы о городах, архитектуре и женщинах ХХI века.

Посмотреть кино под открытым небом, помимо сада имени Баумана, можно будет еще в шести столичных парках – в парках "Красная Пресня", "Кузьминки", в Перовском, Бабушкинском, Измайловском и Лианозовском. А в "Сокольниках", парке Горького, саду "Эрмитаж" и в парке "Фили" оборудованы полноценные летние кинотеатры.