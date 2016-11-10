Новый год в Саду имени Баумана встретят пять раз

Фото предоставлено пресс-службой Сада имени Баумана

Пять раз можно будет встретить Новый год в Саду имени Баумана, сообщили m24.ru в пресс-службе парка.

Помимо российского Нового года с шампанским и мандаринами, посетители Сада смогут отметить праздник еще с четырьмя странами. Каждый час на знаменитой сцене-ракушке будут бить куранты, а ведущий сообщать, в какой части мира также наступил новый год. Гости смогут нарядиться "в крапинку", как это принято в новогоднюю ночь на Филиппинах, отведать грузинских козинаков, съесть 12 виноградинок под бой курантов (так делают в Испании), а также взорвать пару хлопушек в знак солидарности с Берлином. За музыкальную часть праздника будет отвечать интернациональный состав музыкантов.

Главным арт-объектом новогоднего парка станет "Ледяной орган" – от прикосновения к одной из труб будет воспроизводиться аккорд и активироваться подсветка. На инструменте смогут поиграть как один, так и несколько участников одновременно. Сэмплы для "Ледяного органа" запишет композитор и титулярный органист московского Кафедрального католического собора Анна Ветлугина.

Вход на каток по будням будет стоить 200 рублей, а по выходным и праздничным дням – 300 рублей. Также будет работать прокат коньков. Здесь же пройдут бесплатные тренировки по фигурному катанию для желающих всех возрастов. Любители альтернативных развлечений на льду смогут попробовать силы в керлинге под руководством профессионального тренера. Также на катке пройдут костюмированные вечеринки по мотивам фильмов, сериалов и актуальных праздников.

В преддверии Нового года в Саду пройдет ярмарка елочных украшений. Здесь можно будет приобрести игрушки из всевозможных материалов – дерева, фетра, стекла и даже из съедобных ингредиентов. Также на маркете будут представлены редкие советские игрушки и другие новогодние украшения и сувениры.

В канун Рождества в парке выступит хор с традиционными гимнами. В театрализированном представлении примут участие актеры "Мастерской сторителлинга".

Новогодние "елки" для детей от года до 12 лет в детском театре "Домик Фанни Белл" будут проходить во все дни новогодних каникул. В программе – спектакли по мотивам произведений Юнны Мориц, Свена Нурдквиста, Аны Штонер в оригинальной интерактивной обработке.