В "Поселке художников" на северо-западе Москвы горел частный дом

Фото: ИТАР-ТАСС

Частный дом горел в "Поселке художников" на северо-западе столицы.

"Во вторник вечером на улице Поленова, на территории так называемого "Поселка художников", загорелся частный двухэтажный дом старой постройки", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. Огонь был виден в окнах первого и второго этажей.

По последним данным, сейчас пожар уже потушен. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

"Возгорание в двухэтажном доме старой постройке на улице Поленова, дом 4 в так называемом "поселке художников", ликвидировано, жертв и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.