Строить дом для обманутых дольщиков в СЗАО начнут в сентябре

ИТАР-ТАСС

Для дольщиков, пострадавших от недобросовестного застройщика, построят жилой дом на улице Народного Ополчения, 33. Возведение здания намечено на сентябрь этого года, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Городские власти уже выделили необходимые средства для данного строительства.

По поручению заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина сейчас тщательно изучаются правоустанавливающие документы дольщиков, чтобы не допустить в будущем фактов мошенничества.

Отметим, в конце июня директора компании - застройщика (ЗАО "Энергостройкомплект-М") Андрея Кручинина приговорили к пяти годам лишения свободы.

Всего в реестре Москомстройинвеста числится 1679 человек, пострадавших от этого недобросовестного застройщика и претендующих на получение квартир из жилого фонда Москвы.