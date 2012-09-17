Чиновники требуют снести "город бытовок" на северо-западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы потребовала от столичного совхоза до 10 октября устранить нарушения при использовании земель на северо-западе столицы, где вместо теплиц был воздвигнут "город бытовок", сообщил исполняющий обязанности начальника управления контроля за объектами недвижимости по Северо-Западному административному округу Москвы Сергей Сидорчук.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что в "городе бытовок" в промзоне на северо-западе Москвы живут около 2 тысяч гастарбайтеров. По его словам, городок был расположен на территории совхоза неподалеку от 3-й Хорошевской улицы. Изначально этот участок был предназначен для выращивания сельхозпродукции, в соответствии с соглашением между совхозом и департаментом земельных ресурсов Москвы.

"Строительство теплиц согласно договору с департаментом земельных ресурсов не ведется. Был составлен комиссионный акт, протокол по факту выявленного нарушения ЗАО "Тепличное" в соответствии со статьей 6.7 КоАП города Москвы (нарушение разрешенного использования земель). Госинспекция по недвижимости пригласила представителя данной организации и сообщила, что вместе с протоколом выдано требование об устранении допущенного нарушения сроком до 10 октября 2012 года", - сказал Сидорчук.

Площадь участка составляет почти 13 тысяч квадратных метров, из которых 2 тысячи квадратных метров ЗАО "Тепличное" использовало под бытовой городок, состоящий из четырех строений площадью 300 квадратных метров каждое. Они состоят из бытовок, выстроенных в три этажа на бетонном фундаменте под общей двухскатной крышей, причем некоторые из них уже отделаны сайдингом.

Однако земельный участок выдан под другие цели. Ранее ЗАО "Тепличный" заключило с турецкой строительной фирмой договор, согласно которому там должны были проводить реконструкцию теплиц.