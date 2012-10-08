На северо-востоке Москвы вводится новый маршрут автобуса

Фото: ИТАР-ТАСС

С 10 октября на северо-востоке столицы вводится новый маршрут автобуса № 880 “микрорайон 4 "Д" Отрадное - станция Лосиноостровская”, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

На данном маршруте будут предусмотрены следующие остановки: "Микрорайон 4 "Д" Отрадное", "метро "Отрадное", "Северный бульвар, 6" (к станции Лосиноостровская), "Стоматологическая поликлиника" (к микрорайону 4 "Д" Отрадного), "Дом творчества", "Северный бульвар", "Юрловский проезд" (к станции Лосиноостровская), "Проез Дежнёва, 32", "Полярная улица", "Проезд Шокальского", "Сухонская улица", "Улица Менжинского, 38", "Метро “Бабушкинская", "улица Менжинского", "Киноконцертный зал "Орион", "Кинотеатр "Арктика","Станция Лосиноостровская".

Режим работы автобуса № 880: 6.30 - 22.00 в будние дни; 8.00-21.00 - в выходные дни

Кроме того, продлевается маршрут автобуса № 98 от Микрорайона 4 "Д" Отрадного по проезду Дежнева до конечной станции "Юрловский проезд", добавляется в сообщении.