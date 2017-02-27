Комитет республиканцев готовит стратегию импичмента Трампу

Фото: ТАСС/ Michael Heiman
Национальный комитет республиканцев конгресса США начал разработку стратегии по поводу возможной отставки президента Дональда Трампа, пишет газета "Известия".
Внимание национального комитета республиканцев конгресса направлено на 25-ю поправку конституции, которая объясняет, каким образом действующий президент может быть отстранен от должности.
План предполагает жесткую критику всех просчетов президента: главу Белого дома собираются "бить по слабым местам", а также пристально наблюдать за его отношениями с лидерами других стран.
История вопросаПроцедура импичмента в отношении американских лидеров запускалась дважды – против Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998 году (оба раза не привела к отставке), а также Ричарда Никсонса в 1974 году, который самостоятельно ушел с поста, став единственным главой Белого дома в истории США, при жизни досрочно покинувшим Овальный кабинет.