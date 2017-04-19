США могут пересмотреть ядерную сделку с Ираном

Фото: ТАСС/YAY

Власти США планируют пересмотреть ядерную сделку с Ираном, поскольку не уверены, что данное соглашение соответствует интересам Америки, сообщает "Мир 24".

Распоряжение о пересмотре сделки уже отдал американский президент Дональд Трамп. Совет национальной безопасности США должен будет провести межведомственный обзор cоглашения по иранской ядерной программе и выяснить, не противоречит ли отмена санкций против Ирана интересам нацбезопасности Штатов.

Ядерную сделку с Ираном Дональд Трамп критиковал неоднократно. Он называл ее "одной из худших", что ему доводилось видеть, а до этого говорил, что Тегеран должен "быть благодарным" за "страшную сделку", которую с Ираном заключил предшественник нынешнего американского лидера. Также Трамп не исключил возможности выхода США из соглашения.

Иран и еще шесть международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, США, Россия и Китай) заключили ядерную сделку в июле 2015 года: Тегеран согласился сократить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

