16 февраля 2017, 09:05

В мире

Трампу хотят запретить отменять санкции против России

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis

В Конгресс США внесли законопроект, который не позволит президенту Трампу снять антироссийские санкции, пока он не заручится поддержкой законодательной власти, сообщает ТАСС.

Как заявил демократ Стени Хойер, законопроект подготовлен членами обеих партий. Он призван обеспечить гарантию того, что "Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит".

По мнению другого разработчика инициативы, конгрессмена-демократа Элиота Энгела, на фоне недавних провокаций снятие санкций – это последнее, что должны рассматривать США. Нужно добиться того, "чтобы эти меры продолжали оставаться в силе", подчеркнул он.

