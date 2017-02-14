Американские СМИ сообщили о российском корабле-шпионе у берегов США

Российский разведывательный корабль обнаружили у восточного побережья США, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на двоих неназванных американских чиновников.

Отмечается, что российский корабль двигался на север со скоростью около 18,5 километра в час в 130 километрах от побережья штата Делавер.

Это означает, что корабль находился в международных водах. Граница территории США включает около 22 километров.

В сюжете говорится, что корабль называется "Виктор Леонов" и у берегов США его последний раз видели в апреле 2015 года.

Средний разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов" вошел в строй в 1988 году и сейчас находится в составе Северного флота.