Американские сенаторы решили ввести новые санкции против России

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Сенаторы США договорились об ужесточении санкций против России, сообщает сайт "Комсомольской правды". Законопроект вынесут на голосование в Конгрессе уже на этой неделе. Об этом заявил председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер.

Документ не позволит президенту США Дональду Трампу отменять или ослаблять санкции в отношении России без согласования с Конгрессом.

Санкции коснутся горнодобывающей и металлургической российских отраслей, а также нескольких проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения.

США 29 декабря 2016 года ввели санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, в том числе Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Минфин утверждает, что санкции введены якобы за причастность РФ к кибератакам во время выборов президента США. Кроме того, Соединенные Штаты выдворили из страны 35 российских агентов разведки.

