Американские сенаторы решили ввести новые санкции против России

Фото: imago stock/people
Сенаторы США договорились об ужесточении санкций против России, сообщает сайт "Комсомольской правды". Законопроект вынесут на голосование в Конгрессе уже на этой неделе. Об этом заявил председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер.
Документ не позволит президенту США Дональду Трампу отменять или ослаблять санкции в отношении России без согласования с Конгрессом.
Санкции коснутся горнодобывающей и металлургической российских отраслей, а также нескольких проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения.