Белый дом расследует утечку разговоров Трампа с иностранными лидерами‍

Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman

Администрация США расследует утечки деталей телефонных разговоров президента Дональда Трампа с его иностранными коллегами, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hill.

По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, ситуация "вызывает тревогу", так как "некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов".

Он подчеркнул, что Дональд Трамп лично обеспокоен сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп раскритиковал договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Также СМИ сообщали, что лидер США жестко разговаривал с премьер-министром Австралии и президентом Мексики.