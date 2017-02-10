Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2017, 07:57

В мире

Белый дом расследует утечку разговоров Трампа с иностранными лидерами‍

Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman

Администрация США расследует утечки деталей телефонных разговоров президента Дональда Трампа с его иностранными коллегами, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hill.

По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, ситуация "вызывает тревогу", так как "некоторые из этих утечек представляют собой очевидное нарушение существующих правил и законов".

Он подчеркнул, что Дональд Трамп лично обеспокоен сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп раскритиковал договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Также СМИ сообщали, что лидер США жестко разговаривал с премьер-министром Австралии и президентом Мексики.

США Белый дом Дональд Трамп утечки информации жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика