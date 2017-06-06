Авианосцы США покинули Японское море

Фото: AP/Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy

Авианосцы США "Карл Винсон" и "Рональд Рейган" покинули Японское море после завершения трехдневных совместных учений, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Корабли пришли в акваторию после того, как КНДР трижды запустила баллистические ракеты за три недели. После маневров "Карл Винсон" направился к месту дислокации в Сан-Диего в Калифорнии. "Рональд Рейган" приписан к базе США в Йокосуке недалеко от Токио.

Патрулирование в западной части Тихого океана вместо "Карла Винсона" будет вести авианосец "Нимиц". В июле корабль направится в Индийский океан, для проведения учений с вооруженными силами Индии и Японии. Следующим пунктом назначения на пути "Нимица" станет Персидский залив. Но если ситуация на Корейском полуострове серьезно обострится, корабль в любой момент сможет изменить маршрут.