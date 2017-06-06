США знали о поддержке террористов со стороны Катара – WikiLeaks

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

WikiLeaks опубликовала несколько электронных писем бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в которых она пишет, что знала о помощи боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) со стороны Катара и Саудовской Аравии, сообщается на сайте WikiLeaks.

Первое письмо было отправлено Клинтон еще в августе 2014 года. В нем говорится, что Эр-Рияд и Доха финансово поддерживают террористов в Сирии и Ираке. В послании руководителю своего предвыборного штаба Джону Подесте Клинтон просит оказать поддержку бойцам сирийской армии и курдских формирований в противостоянии боевикам. Также Клинтон просила оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии.

Восемь стран в понедельник, 5 июня, отказались от дипломатических отношений с Дохой, применив к Республике односторонние санкции, под которые попали торговое и транспортное сообщения. Позже стало известно о том, что Катар выплатил террористам миллион долларов.