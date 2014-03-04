В США из-за снегопадов отменены более трех тысяч авиарейсов

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 3 тысяч авиарейсов отменены в США и еще почти 9 тысяч отменены на неопределенное время из-за сильных снегопадов, сообщаете телеканал "Москва 24".

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на восточном побережье страны выпадет до 30 сантиметров снега. В нескольких американских штатах объявлен режим ЧС. В жилых районах серьезные проблемы с электроснабжением.

По предварительным подсчетам, в зоне рекордных снегопадов оказались около 100 миллионов американцев - это почти треть населения страны.