03 мая 2017, 15:21

В мире

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Фото: ТАСС/Zuma/Seaman Ford Williams

ВВС США провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает "Интерфакс".

Пуск произвели с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Ракета преодолела 6,7 тысячи километров и упала на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

Ракеты семейства Minuteman стоят на вооружении американских ВВС с 1970 года и являются единственными межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования на вооружении США.

Всего Соединенные Штаты обладают 450 ракетами Minuteman III. Из них 150 несут боевое дежурство в шахтах на авиабазах Малмстром (штат Монтана), имени Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и авиабазе Минот (Северная Дакота). Ракеты неоднократно модернизировались.

О предыдущем пуске Minuteman III сообщалось 26 апреля.

