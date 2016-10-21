"Яндекс" откажется от новостей незарегистрированных СМИ

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сервис "Яндекс.Новости" с января следующего года перестанет показывать сообщения тех средств массовой информации, у которых нет регистрации Роскомнадзора. Об этом пишут "Ведомости".

Компания предупредила партнеров об изменении условий информационного сотрудничества. Теперь в числе документов, которые СМИ должны предоставить "Яндексу", содержится копия свидетельства о регистрации.

Таким образом, в топ-5 российских новостей на главной странице поисковика будет появляться только информация зарегистрированных изданий. Изменения коснутся также главной страницы "Яндекс.Новостей", новостных сюжетов, региональных и тематических рубрик.

Остальные данные будут доступны пользователям, только если они воспользуются поиском. В компании пояснили новые условия принятием закона о новостных агрегаторах. Соответствующие поправки Госдума одобрила летом.

Так, в законодательстве впервые появилось понятие "новостных агрегаторов". К ним относятся интернет-ресурсы, собирающие и обрабатывающие информацию с суточной аудиторией более чем миллион уникальных пользователей. К наиболее известным из них в России относятся "Яндекс.Новости" и Google News.

В законе прописываются требования к владельцам агрегаторов. Таким сайтам запрещено публиковать призывы к терроризму или его публичному оправданию, сведения, раскрывающие гостайну, а также материалы, пропагандирующие порнографию, жестокость или содержащие мат. Также новостные агрегаторы обяжут проверять достоверность общественно значимой информации. Однако за дословное цитирование сообщений СМИ ответственность они не несут.