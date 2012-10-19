В столице объявлен конкурс среди окружных и районных СМИ

Фото: Москва 24

Московские власти объявили о начале приема заявок на участие в ежегодном городском смотре "Информируем из первых рук". К участию в конкурсе приглашаются окружные и районные периодические печатные СМИ, городские кабельные телеканалы, сообщает пресс-служба столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

"Смотр "Информируем из первых рук" - профессиональный конкурс окружных и районных СМИ, нацеленный на стимулирование и повышение эффективности их работы по информированию жителей округов и районов города Москвы о проводимой в городе социально-экономической политике и деятельности городских, окружных и районных органов власти", - говорится в материале.

Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучшая окружная газета" (1-3 место), "Лучшая районная газета" (1-3 место), "Лучший интернет-ресурс средства массовой информации", "Лучшая публикация о жизни города", "Лучшая фоторабота о жизни города" и "Лучший ТВ-репортаж о жизни города".

Заявки на участие в смотре принимаются до 15 ноября 2012 года включительно, по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9, добавили в ведомстве.

Итоги будут подведены в декабре 2012 года.