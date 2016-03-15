Сегодня в СМИ: Суды присяжных и мораторий на накопительные пенсии

Фото: m24.ru

В Раменское запустят волонтеров

Заявленное на 15 марта открытие в Жуковском четвертого аэропорта московского авиаузла Раменское превратится в тестирование с участием волонтеров и одного самолета Sukhoi Superjet 100. Дата полноценного старта работы Раменского по-прежнему не определена. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, оператор аэропорта до сих пор не нашел авиакомпании, готовые летать из Раменского, нет и постановления правительства, которое открыло бы международные полеты из аэропорта.

Сообщается, что "Рампорт Аэро", являющаяся управляющей компанией, рассылала предложения по работе в Раменском ряду авиакомпаний, но "четкой конкретики там не было". "Все предсказуемо ждут, что тарифы на обслуживание в Раменском будут ниже, чем в других аэропортах МАУ, но, возможно, с каждой авиакомпанией они будут обсуждаться отдельно", – говорит один из собеседников агетства. "Рампорт Аэро" сделала предложения таджикской "Таджик Эйр", белорусской "Белавиа" и казахской SCAT, а также "Ямалу" и "Комиавиатрансу".

Присяжных отправили на район

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о реформировании судов присяжных. В соответствии с ним заседатели будут рассматривать уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях не только в областных, но и районных судах. При этом их количество будет сокращено с 12 до 8-6. Однако, расширяя подсудность дел присяжным, президент не включил в их перечень экономические преступления, на которых настаивали правозащитники. Тем не менее предполагается, что о суде присяжных могут ходатайствовать более 15 тысяч человек.

По данным "Коммерсанта", в основу законопроекта, внесенного в Госдуму, легли предложения Верховного суда. Последний изначально был против расширения перечня уголовных дел, подсудных присяжным, за счет состава преступлений, относящихся к экономическим, но при этом полагал возможным рассматривать тяжкие и особо тяжкие дела на уровне районных судов.

Россиянам снизят цены на отдых в стране и продлят курортный сезон

Туры на отечественные курорты хотят снизить в цене за счет внедрения программы субсидирования авиаперевозок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя Ростуризма Олега Сафонова. По его словам, значительную часть в стоимости тура составляет перелет, и если государство поможет авиакомпаниям, снижение цен на путевки может составить до 50 процентов.

Еще одна новость – о создании системы онлайн-бронирования жилья в частном секторе, наподобие порталов Airbnb или Villas.com. Начать хотят с Сочи, затем присоединиться к системе могут и владельцы домов и квартир в других регионах.

Третейские суды займутся не только бизнес-конфликтами, но и спорами граждан

Принят закон, по которому уже этой осенью в России начнет действовать наряду с судами общей юрисдикции и арбитражем новая ветвь судебной власти – третейский суд.

Как сообщает "Российская газета", новый закон значительно расширяет полномочия таких судов, устанавливает новые правила деятельности и лицензирования и при этом особо подчеркивает обязательность исполнения их решений и право привлекать для этого судебных приставов.

Третейские суды действуют в современной России уже более шести лет. Это самая закрытая для широкой публики ветвь судебной власти. Она имеет дело с многомиллионными конфликтами, участники которых оберегают коммерческую тайну.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: Применение антибиотиков в сельском хозяйстве приведет к тому, что многие заболевания станут неизлечимыми

Россияне, недовольные качеством проданных им товаров и оказанных услуг, стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор. Почти на 18 процентов, до 362 тысяч, увеличилось за последний год количество их обращений. А сумма, которую суды взыскали в пользу потребителей, чьи права были нарушены, возросла на треть – до 34,7 миллиарда рублей.

О том, с какими проблемами чаще сталкиваются российские потребители и как им получить квалифицированную помощь, "Российской газете" рассказал руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Правительство может еще на год продлить мораторий на накопительные пенсионные взносы

Правительство может еще на год продлить мораторий на формирование накопительной пенсии, сообщают "Ведомости" со ссылкой на ряд федеральных чиновников. Решения пока не приняты, обсуждаются различные варианты, говорят два участника совещания, состоявшегося в четверг у премьера Дмитрия Медведева. Его пресс-секретарь Наталья Тимакова отказалась от комментариев.

С 2014 года накопительная пенсия не формируется, мораторий был продлен и на 2015-й. Медведев обещал разморозить взносы в 2016 году, но вместо этого мораторий был снова продлен: из 342 миллиардов рублей сформирован антикризисный фонд в бюджете.

ГИБДД оставит физлиц без грузовиков и автобусов

О том, что МВД хочет запретить регистрацию автобусов и грузовых автомобилей на физлиц, заявил замминистра Дмитрий Миронов. По его словам, только тогда будут соблюдаться требования по безопасности перевозок. Как информируют "Ведомости", в конце 2015 года физлицам принадлежало 3,7 процента парка грузовиков и автобусов, или 2,1 миллиона автомобилей. По данным "Автостата", за прошлый год продажи новых грузовиков массой более 3,5 тонны сократились на 41,9 процента до 51 200 единиц.

Этот транспорт активно используется в коммерческих перевозках, объясняет сотрудник ГИБДД: маршрутные "Газели", грузовые автомобили, которые компании арендуют вместе с водителями. Но физлица якобы не ведут коммерческой деятельности и поэтому не обязаны оборудовать машины тахографами, позволяющими регистрировать скорость движения, пробег, периоды отдыха водителя, продолжает он, а ГИБДД вправе контролировать их наличие только на машинах юрлиц.