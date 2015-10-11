Форма поиска по сайту

11 октября 2015, 22:02

Общество

LIVE: Вера Коцюба и Федор Баландин с "Москвы 24" учат говорить и жестикулировать

Фото: m24.ru

13 октября в "Swissotel Красные холмы" газета "Ведомости" проведет X ежегодную конференцию "Медиабизнес", на которой обсудят развитие отрасли в стране и мире.

В этот день для гостей состоится мастер-класс "Путь к управлению". О подготовке к пресс-конференциям, презентациям, интервью, дебатам и провокационным вопросам расскажут голос телеканала "Москва 24" Вера Коцюба и телеведущий Федор Баландин. Педагоги имиджевой лаборатории "Голос" научат технике и секретами публичных выступлений и покажут, как упражняться.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18.10. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 13 октября в 18.10
  • Что: мастер-класс по технике речи
  • Кто: Вера Коцюба и Федор Баландин
  • Кому смотреть: будущим ораторам

СМИ бизнес дебаты мастер-классы конференции прямые трансляции Вера Коцюба смотреть онлайн на m24.ru

