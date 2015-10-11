LIVE: Вера Коцюба и Федор Баландин с "Москвы 24" учат говорить и жестикулировать

Фото: m24.ru
13 октября в "Swissotel Красные холмы" газета "Ведомости" проведет X ежегодную конференцию "Медиабизнес", на которой обсудят развитие отрасли в стране и мире.
В этот день для гостей состоится мастер-класс "Путь к управлению". О подготовке к пресс-конференциям, презентациям, интервью, дебатам и провокационным вопросам расскажут голос телеканала "Москва 24" Вера Коцюба и телеведущий Федор Баландин. Педагоги имиджевой лаборатории "Голос" научат технике и секретами публичных выступлений и покажут, как упражняться.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18.10. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 13 октября в 18.10
- Что: мастер-класс по технике речи
- Кто: Вера Коцюба и Федор Баландин
- Кому смотреть: будущим ораторам