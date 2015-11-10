Rambler&Co запустит информационное агентство

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Компания Rambler&Co в ближайшие недели запустит собственное информационное агентство под брендом Rambler News Service (RNS).

Основные темы агентства – экономика и освещение корпоративных событий.

"Речь идет о полноценном агентстве, которое будет создавать эксклюзивный новостной контент в разных форматах на экономическую тематику", – уточнил собеседник m24.ru.

На сайте будет единая лента новостей и разбивка по рубрикам: "Экономика", "Финансы", ТЭК, "Интернет", "Промышленность", "Транспорт", "Потребительские рынки" и другие.

Агентство будет публиковать интервью, анонсы предстоящих событий, информацию об отставках и назначениях, а также комментарии по отраслям от участников рынка и ведущих экспертов в видео формате.

Отдельной рубрикой станет "Тема дня", где будут собраны сообщения по самому важному событию дня.