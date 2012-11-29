В СИЗО туалеты могут отделить перегородками

Фото: ИТАР-ТАСС

В скором времени условия жизни в российских СИЗО могут улучшиться. Возможно, будут созданы камеры для некурящих, в помещениях появятся перегородки для туалета и будет расширен список допустимых вещей.

"Кроме того, сейчас подследственным разрешено принимать душ только один раз в неделю. На слушаниях будет предложено хотя бы женщинам разрешить мыться два раза в неделю", – рассказал "Известиям" председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена провести общественные слушания, в которых примут участие представители Минюста, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Госдумы. Если нововведения будут приняты, опробованы они будут сначала в Москве – здесь сосредоточено наибольшее количество СИЗО.

Отметим, что в настоящее время в изоляторах запрещены даже дополнительные одеяла, ватные палочки, беруши, повязки на глаза для сна – притом что спать подследственным приходится при свете.

