По факту сбыта наркотиков в СИЗО в Ногинске возбудили уголовное дело

Следственное управление МУ МВД "Ногинское" после прокурорской проверки в СИЗО №1, расположенном в городе Ногинске, возбудило уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба Генпрокуротуры.

Проверка ногинской городской прокуратурой Московской области в СИЗО №1 была проведена по факту смерти заключенного. Было установлено, что мужчина скончался в результате отравления наркотическими средствами - героин, ацетил-кодеин и морфин. В материалах проверки отмечается, что сотрудники следственного изолятора не принимают достаточных мер по выявлению и изъятию у заключенных наркотиков.