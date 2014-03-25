Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2014, 03:48

Происшествия

По факту сбыта наркотиков в СИЗО в Ногинске возбудили уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственное управление МУ МВД "Ногинское" после прокурорской проверки в СИЗО №1, расположенном в городе Ногинске, возбудило уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба Генпрокуротуры.

Проверка ногинской городской прокуратурой Московской области в СИЗО №1 была проведена по факту смерти заключенного. Было установлено, что мужчина скончался в результате отравления наркотическими средствами - героин, ацетил-кодеин и морфин. В материалах проверки отмечается, что сотрудники следственного изолятора не принимают достаточных мер по выявлению и изъятию у заключенных наркотиков.

Сайты по теме


СИЗО следствие уголовные дела наркотики Генеральная прокуратура Ногинск мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика