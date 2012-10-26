"Русский репортер": четверг, 25 октября

Госдума обсуждает новый механизм контроля за расходами чиновников

Госдума рассмотрела во втором чтении проект закона о контроле за расходами госчиновников. Он должен заменить неэффективную систему простого декларирования доходов. К следующему году закон, скорее всего, примут, и чиновникам придется объяснять, где они взяли деньги на все свои крупные покупки.

Этот законопроект — эхо последнего президентского послания Дмитрия Медведева Федеральному собранию, в котором он признал, что система простого декларирования доходов неэффективна, и предложил контролировать расходы чиновников.

Запасные выходы, конечно, найдутся. Например, проверять соответствие доходов и расходов чиновников, согласно проекту закона, будут не правоохранительные органы, а специальная комиссия ведомства, в котором служит человек.

Очевидно, закон примут до конца года. В таком случае объяснять, откуда у них деньги, депутатам придется уже в ближайшую декларационную кампанию.

Краудсорсинг против "кухонной революции"

На минувшей неделе Исландия подтвердила свою славу поставщика крайне нетривиальных политических практик мирового масштаба. Здесь уже были и суд над бывшим премьер-министром страны за то, что проморгал мировой экономический кризис, и референдум по выплате внешнего долга. А теперь появилась "краудсорсинговая конституция", рожденная в ходе всенародного обсуждения в социальных сетях

Пятнадцать мужчин и десять женщин, среди которых профессор экономики, теледиктор, физик, юрист, музейный работник, математик, фермер, журналист, пастор, студент, директор театра, профсоюзный деятель, принялись за работу, инициировав обсуждение будущей конституции в Facebook и Twitter. Летом прошлого года 700-страничный проект нового Основного закона страны поступил в парламент, и тот назначил дату референдума.

В намеченные сроки состоялся референдум. На него вынесли шесть вопросов. В частности, о поддержке новой конституции в целом, об объявлении не находящихся в частном владении недр национальной собственностью, о сохранении государственной церкви и об упрощении порядка запуска процедуры референдумов. По всем вопросам исландцы проголосовали "за". Референдум задал новый мировой стандарт прозрачности государственной политики и участия в ней граждан.