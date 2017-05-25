Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 00:51

Керри посоветовал американским студентам учить русский язык

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Изучать русский язык посоветовал экс-госсекретарь США Джон Керри американским студентам, сообщает "Газета. ру" со ссылкой на Politico.

Керри считает, что знание русского языка окажет большое влияние на правительство своей страны. Выступая перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете Керри отметил, что компьютерная программа для обучения иностранным языкам Rosetta Stone не будет ни для кого лишней.

Керри занимал пост госсекретаря США во время правления Барака Обамы.

